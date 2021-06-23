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Город (Москва и область)     23.06.2021 09:37

Утвержден проект первого участка Рублево-Архангельской линии московского метро

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  Рублево-Архангельская линия 

23 июня. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка проектируемой Рублево-Архангельской линии метро от станции «Шелепиха» до станции «Липовая роща», сообщается на портале mos.ru.

Протяженность участка составит 12,65 километра, на нем будут расположены 6 станций: «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино» и «Липовая Роща».

Полная протяженность линии составит около 20 километров, линия пройдет от делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского в районе Кунцево. С Рублево-Архангельской линии можно будет пересесть на БКЛ и на Арбатско-Покровскую линию.

Строительство станций планируется начать в следующем году, а завершить строительство линии планируется в течение 3-4 лет.

Участок пройдет через районы Хорошево-Мневники и Строгино и улучшит транспортное обслуживание более 530 тысяч жителей этих районов. Кроме того, данный участок Рублево-Архангельской линии разгрузит центральный участок Арбатско-Покровской линии метро.

Ранее сообщалось, что в дальнейшем Рублево-Архангельскую линию могут соединить в центре Москвы с перспективной Бирюлевской линией.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  Рублево-Архангельская линия 

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