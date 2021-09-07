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Город (Москва и область)     07.09.2021 15:28

Утвержден проект строительства головного участка Троицкой линии метро

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Теги:  строительство  метро  метрополитен  Троицкая линия метро 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой (Коммунарской) линии метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ».

Протяженность участка составит 1,8 километра. На нем будет построена одна станция - «ЗИЛ», которая станет пересадочной на одноименную станцию МЦК, а в дальнейшем - на Бирюлевскую линию. Участок буде проходить в основном под нежилыми районами.

Протяженность Троицкой (Коммунарской) линии метро составит около 40 километров. Она пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» до городского округа Троицк в ТиНАО.

Ранее сообщалось, что началось строительство двух станций центрального участка линии.


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Карта места

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Теги: 
строительство  метро  метрополитен  Троицкая линия метро 

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