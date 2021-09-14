В августе в центре Москвы выявлено порядка трех тысяч квадратных метров самостроя

14 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение августа в центре Москвы было выявлено 40 объектов самостроя, общей площадью 2,92 тысячи квадратных метра, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.



Из выявленных объектов самостроя 26 относятся к некапитальным строениям - навесы, шлагбаумы, незаконные ограждения. Еще 14 объектов - капитальные здания, строения и сооружения.



В настоящее время три выявленных незаконных объекта уже демонтированы, остальные находятся в процессе подготовки к демонтажу.



Всего с начала года на территории Центрального административного округа был выявлен 291 объект самостроя. Общая площадь освобожденной территории составила 1,97 тысячи квадратных метров.