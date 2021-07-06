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Город (Москва и область)     06.07.2021 13:25

В Гостином дворе началась повторная вакцинация от коронавируса

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Теги:  Гостиный двор  ревакцинация  коронавирус  COVID-19 

6 июля. Mossovetinfo.ru - В центре вакцинации в Гостином дворе открылась возможность повторной вакцинации от коронавируса, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В центре вакцинации, который является крупнейшим в России, сделать повторную прививку можно однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» либо двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

Для повторной вакцинации необходимо иметь с собой сертификат о первичной вакцинации. Проходить повторную вакцинацию рекомендуется через шесть месяцев после получения первого компонента вакцины.

Крупнейший в России и один из крупнейших в Европе прививочных центров был открыт в Гостином дворе в понедельник, 5 июля. Кроме того, с понедельника ревакцинация началась в 12 московских поликлиниках.


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Карта места

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Теги: 
Гостиный двор  ревакцинация  коронавирус  COVID-19 

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