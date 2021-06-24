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Город (Москва и область)     24.06.2021 10:02

В летние кафе в Москве до 12 июля будут пускать без предъявления QR-кода

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Теги:  кафе  рестораны  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

24 июня. Mossovetinfo.ru - Посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания допускается с 24 июня по 11 июля без предъявления QR-кода. Соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянин опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В указе также говорится, что дети могут посещать кафе и рестораны без предъявления QR-кода в сопровождении взрослых.

Ранее сообщалось, что в Москве с 28 июня кафе и рестораны смогут посещать только люди, имеющие защиту от коронавируса. Пускать в заведения общественного питания будут людей с прививкой от коронавируса, переболевших в течение последних шести месяцев и имеющих на руках отрицательный результат ПЦР-теста. При входе в заведение нужно будет показать специальные QR-кодом, по которому можно будет проверить всю необходимую информацию.

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Теги: 
кафе  рестораны  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

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