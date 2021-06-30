В Левобережном районе построили одну из самых больших школ в Москве

30 июня. Mossovetinfo.ru – Одну из самых больших школ в Москве построили в Северном административном округе. В Левобережном районе в эксплуатацию ввели школу, в которой могут учиться 1900 человек. Она находится по адресу: Валдайский проезд, дом 14/1.



Новый корпус школы № 158 возвели за счет городского бюджета в рамках городской Адресной инвестиционной программы.



Территорию у школы привели в порядок: обустроили детские игровые и физкультурно-спортивные площадки, учебно-опытную зону, а также создали пешеходные зоны.