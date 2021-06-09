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Город (Москва и область)     09.06.2021 07:32

В Мневниковской пойме создадут один из крупнейших спортивных кластеров Москвы

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Теги:  Хорошево-Мневники  спорт  строительство  Андрей Бочкарев  Бочкарев 

9 июня. Mossovetinfo.ru – В районе Хорошево-Мневники появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев, слова которого приводит mos.ru.

В Мневниковской пойме построят стадион для занятий регби и многофункциональный спортивный центр ЦСКА. Кроме того, здесь появятся серфинг-парк, центр водных видов спорта, центр керлинга.

Также построят ледовую арену Татьяны Навки и профессиональную академия хоккея Алексанра Овечкина с детской школой, бассейном, центрами физподготовки и реабилитации.

В планах строительство легкоатлетического манежа, центра экстремальных видов спорта, скейт-парка, центра прыжков на батуте, спортивной школы и центра раннего физического развития.

По словам Бочкарева, также будут обустроены зоны для занятия спортом на открытом воздухе: площадки для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта.

Ранее сообщалось, что четыре новых моста построят в Мневниковской пойме к концу 2021 года: два пешеходных и два автомобильных моста соединят Мневниковскую пойму с районом Фили-Давыдково.

В рамках программы реновации жилья в Мневниковской пойме будет построен жилой квартал. Строительство планируется завершить к концу 2022 года. 

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Карта места

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Теги: 
Хорошево-Мневники  спорт  строительство  Андрей Бочкарев  Бочкарев 

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