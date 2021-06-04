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Город (Москва и область)     04.06.2021 10:16

В московских вузах началась вакцинация от коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  прививки  ВУЗы  студенты 

4 июня. Mossovetinfo.ru — Вакцинация от коронавируса началась в московских вузах. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы.

«Мы очень хотим, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции было удобно и комфортно как можно большему числу людей. Для этого мы регулярно обновляем список пунктов вакцинации, выездные бригады принимают жителей в популярных общественных местах», - сказала Ракова.

По ее словам, из 100 государственных и частных высших учебных заведений, которым направили предложение о проведении вакцинации, пока откликнулось 21.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что прививку от коронавируса в Москве сделали 1,5 миллиона человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  прививки  ВУЗы  студенты 

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