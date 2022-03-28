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Город (Москва и область)
29.03.2022, 15:44
В Московской области проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса
29 марта. Mossovetinfo.ru - Командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте топливно-энергет...
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Город (Москва и область)
28.03.2022, 19:56
Более 40 тысяч сотрудников учреждений соцзащиты Москвы смогут пройти обучение онлайн
28 марта. Mossovetinfo.ru - В сегменте социальной сферы города Москвы запущена цифровая платформа «ИДПО. Знания», кото...
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Город (Москва и область)
28.03.2022, 10:27
Завершилась проходка 10 тоннелей между станциями "Новаторская" и "Бачуринская" Троицкой линии московского метро
28 марта. Moswsovetinfo.ru - Завершена проходка 10 тоннелей между станциями "Новаторская" и "Бачуринская" Троицкой линии...