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Город (Москва и область)     13.09.2021 10:43

В Москве 5 миллионов человек уже получили первый компонент вакцины от коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 5 миллионов москвичей, сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«У нас на сегодняшний день 5 миллионов москвичей прошли вакцинацию первым компонентом, это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы», - рассказала вице-мэр.

Однако, только 22% от общего количества вакцинированных, составляют люди в возрасте 60 лет и старше. Всего в этой возрастной категории привито около трети, по мнению Раковой это очень мало.

Заммэра подчеркнула, что по сравнению с другими крупными городами мира, в Москве очень большую часть заболевших составляют пожилые люди. На пике эта цифра доходила до 26%, в то время как в Лондоне - всего 13%.

Среди госпитализированных с коронавирусом в Москве пожилые люди составляют минимум 50%, а в среднем 70%. Три четверти случаев смертности от ковида также составляют пожилые люди.

Поэтому очень важно, чтобы пожилые люди по окончании периода дач и отпусков пришли на прививочные пункты и вакцинировались от коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство ожидает осенью подъем заболеваемости коронавирусом.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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