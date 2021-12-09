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Город (Москва и область)     09.12.2021 08:06

В Москве и Подмосковье минувшей ночью выпало до 10% месячной нормы осадков

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Теги:  cнег  Москва  Московская область  осадки  антициклон  морозы 

9 декабря. Mossovetinfo.ru - До 10% месячной нормы осадков выпало в столичном регионе минувшей ночью, к полудню ударят январские морозы - скандинавский антициклон вытеснит снеговые облака за пределы Московской области, станет солнечно, сообщает центр погоды «Фобос».

С четверга на пятницу, по сообщению центра погоды «Фобос», в Москве ожидается самая холодная ночь для 10 декабря за последние 70 лет, - температура воздуха понизится до минус 15 - 17 градусов.

На портале «Метеоновости» сообщается, что 9 декабря, в четверг, в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода и до 14 градусов мороза. «Максимальная температура воздуха в Москве составит 11-9 градусов мороза, по области до минус 14 градусов»,- говорится в сообщении.

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Теги: 
cнег  Москва  Московская область  осадки  антициклон  морозы 

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