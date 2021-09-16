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Город (Москва и область)     16.09.2021 10:35

В Москве начали применять новую терапию для лечения COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  лечение  беременные 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве начали применять для лечения больных коронавирусом препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител, сообщается на портале mos.ru.

Во всем мире такие препараты используют для лечения коронавируса на ранних стадиях у тех пациентов, у которых есть риск тяжелого течения заболевания.

В первую очередь новую терапию начали применять для лечения беременных женщин, заболевших коронавирусом. Для этого на базе ГКБ № 15 имени Филатова и ГКБ № 52 были открыты специальные стационары кратковременного содержания.

«На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток», - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Вице-мэр также подчеркнула, что такая терапия уже успешно используется в США, Франции, Германии, Италии и ряде других стран.

По мнению специалистов, женщины в период беременности боле подвержены вирусным инфекциям, из-за изменения в организме. При этом, и коронавирус и ОРВИ могут проходить у них в более тяжелой форме.

Ранее врач-иммунолог посоветовал при первых признаках простуды сдавать тесты и на грипп, и на коронавирус, так как первые симптомы заболевания у них похожи.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  лечение  беременные 

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