В Москве начали включать отопление в социальных учреждениях

9 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве начали включать отопление в социальных учреждениях. Это делается при поступлении соответствующей заявки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



В настоящее время поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления. Заммэра отметил, что решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий.



Согласно существующим нормам, отопление в Москве включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов в течение пяти дней. Ранее сообщалось, что В Москве по заявкам начали включать отопление на социальных объектах.