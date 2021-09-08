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Город (Москва и область)     09.09.2021 08:20

В Москве начали включать отопление в социальных учреждениях

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Теги:  отопление  Петр Бирюков  Бирюков 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве начали включать отопление в социальных учреждениях. Это делается при поступлении соответствующей заявки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В настоящее время поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления. Заммэра отметил, что решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий.

Согласно существующим нормам, отопление в Москве включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов в течение пяти дней. Ранее сообщалось, что В Москве по заявкам начали включать отопление на социальных объектах.

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Теги: 
отопление  Петр Бирюков  Бирюков 

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