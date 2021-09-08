Другие материалы
-
Город (Москва и область)
09.09.2021, 08:20
В Москве начали включать отопление в социальных учреждениях
9 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве начали включать отопление в социальных учреждениях. Это делается при поступле...
-
Город (Москва и область)
08.09.2021, 20:29
Собянин — об объединении Москвы и области: сейчас этого делать не нужно
8 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против объединения Москвы и Московской области, зая...
-
Город (Москва и область)
08.09.2021, 19:42
Где запустят фейерверки в День города в Москве
8 сентября. Mossovetinfo.ru – Стали известны 26 площадок, с которых в День города будут запущены праздничные фейервер...