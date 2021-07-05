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Город (Москва и область)     05.07.2021 10:54

В Москве началось исследование вакцины «Спутник V» для подростков

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцины  Спутник V  подростки  исследование 

5 июля. Mossovetinfo.ru - Исследование вакцины «Спутник V» для подростков от 12 до 17 лет началось в Москве. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместить мэра столицы.

Исследование проходит на базе двух детских больниц - Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Первые добровольцы уже проходят медицинское обследование перед введением препарата.

Вакцинация проводится препаратом «Спутник V», но в меньшей дозировке. На данный момент в исследовании принимают участие 100 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцины  Спутник V  подростки  исследование 

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