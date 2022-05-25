 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     25.05.2022 11:14

В Москве объявлена амнистия по «ковидным» штрафам

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  штрафы  субсидии  коронавирус  Москва  Собянин 

25 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве решено прекратить взыскания «ковидных» штрафов и выплатить гражданам и бизнесу субсидии для их компенсации, сообщил мэр Москвы на своем сайте. Московские чиновники прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных «ковидных» штрафов.

Решение принято в связи с тем, что ковидная опасность прошла и в то же время наблюдается снижение жизненного уровня граждан. «Сегодня - другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», - говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина.

2 июля 2020 года ИА МОССОВЕТ сообщало, что с момента введения в Москве режима самоизоляции в связи с коронавирусом было выписано около 94 тысяч штрафов и по поводу значительной части штрафов москвичи обращались с жалобами,

В октябре 2021 года в Кремле заявили, что считают нереальным введение в России штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
штрафы  субсидии  коронавирус  Москва  Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

11:14 Город (Москва и область) В Москве объявлена амнистия по «ковидным» штрафам

11:52 Город (Москва и область) Участникам акции «День без турникетов» откроют с 26 по 28 мая более 100 площадок - Сергунина

11:38 Власть Правительство РФ приняло постановление об информационной системе учёта твёрдых коммунальных отходов

19:53 Город (Москва и область) Кандидатура Москвы на право проведения «Экспо-2030» отозвана Россией

11:22 В мире США готовы ответить "военным путем" в случае нападения Китая на Тайвань

Актуальные материалы

12:54 В России В Мариуполе за последние сутки сдались в плен еще 694 боевика – Минобороны

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru