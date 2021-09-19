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Город (Москва и область)     19.09.2021 08:57

В Москве одновременно откроют 10 станций метро

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Теги:  метро  метрополитен  БКЛ 

19 сентября. Mossovetinfo.ru - Cостоялся технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская». Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводит mos.ru, в ближайшие месяцы в столице планируется одновременно открыть 10 станций метро.

На этом участке расположены станции «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Их планируется открыть до конца года в составе участка БКЛ от «Мневников» до «Каховской». На нем расположатся 10 станций метро.

11 сентября состоялся технический пуск участка от станции «Мневники» до станции «Давыдково». Он включает в себя четыре станции – «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». 18 сентября состоялся технический пуск участка от станции «Давыдково» до станции «Проспект Вернадского», на нем также расположена станция «Аминьевская».

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Теги: 
метро  метрополитен  БКЛ 

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