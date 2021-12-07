В Москве одновременно открыли 10 новых станций метро

7 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве 7 декабря одновременно открыли 10 станций метро. Все они расположены на Большой кольцевой линии.



Для пассажиров открылись станции «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».



Станции в режиме видео-конференц-связи открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.