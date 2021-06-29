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Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита
29 июня. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительной антикризисной поддержки предприят...
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29.06.2021, 12:36
В Москве продлили программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса
29 июня. Mossovetinfo.ru - Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса в Москве продлена до конца 2021 го...
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29.06.2021, 12:18
В Москве на аппаратах ИВЛ находится 680 пациентов с COVID-19
29 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве было выявлено 6 209 новых случаев заражения коронавирусом, сообща...