 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Город (Москва и область)     25.06.2021 09:39

В Москве открыли 19 новых центров вакцинации от коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  вакцинация  поликлиники  график работы 

25 июня. Mossovetinfo.ru - На базе детских поликлиник Москвы открылось 19 дополнительных центров вакцинации от коронавируса в каждом из них будет работать по две бригады вакцинации, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Кроме того, на два часа продлен режим работы всех 119 центров вакцинации в городских поликлиниках, теперь они работают с 08:00 до 22:00.

Такие решения приняты в связи с тем, что в последнее время существенно выросло число желающих вакцинироваться.

При этом отмечается, что график работы детских поликлиник, в которых открылись пункты вакцинации, остался прежним.

23 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за сутки на вакцинацию от коронавируса в Москве записались 60 тысяч человек, что в 10 раз превышает прежние показатели.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
вакцинация  поликлиники  график работы 

Возврат к списку

Лента новостей

09:46 Происшествия Сбой в движении поездов произошел на салатовой ветке метро утром 25 июня

09:39 Город (Москва и область) В Москве открыли 19 новых центров вакцинации от коронавируса

09:15 Город (Москва и область) В Москве с 25 июня можно получить QR-код для посещения кафе и ресторанов

18:17 Общество Синоптики прогнозируют дожди в Москве в завершение жары

17:17 Другое УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

Актуальные материалы

16:18 Мнения Эпидемиолог Минздрава рекомендовал вакцинировать детей от COVID-19

14:16 В России С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан

11:49 Город (Москва и область) В Москве третьи сутки подряд фиксируется максимальное число смертей от COVID-19

10:58 Общество Более половины россиян поддерживает ограничение скорости в городах до 30 км/ч - опрос

10:41 Город (Москва и область) Оперштаб рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса

09:39 Город (Москва и область) В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru