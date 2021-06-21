В Москве открыли еще 5 КТ-центров для диагностики COVID-19

21 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве на базе городских поликлиник открылось еще 5 КТ-центров для диагностики коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Таким образом, общее количество КТ-центров в Москве достигло 35. КТ-центры помогают разгрузить стационары в период пандемии, а также обеспечить диагностику горожан, которые болеют коронавирусом или у которых подозревается наличие заболевания.



КТ-исследование помогает выявлять осложнение при коронавирусной инфекции и максимально быстро начинать лечение, а при наличии показаний - госпитализировать пациента.