 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Город (Москва и область)     21.06.2021 13:41

В Москве открыли еще 5 КТ-центров для диагностики COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  КТ-центры  диагностика 

21 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве на базе городских поликлиник открылось еще 5 КТ-центров для диагностики коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Таким образом, общее количество КТ-центров в Москве достигло 35. КТ-центры помогают разгрузить стационары в период пандемии, а также обеспечить диагностику горожан, которые болеют коронавирусом или у которых подозревается наличие заболевания.

КТ-исследование помогает выявлять осложнение при коронавирусной инфекции и максимально быстро начинать лечение, а при наличии показаний - госпитализировать пациента.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  КТ-центры  диагностика 

Возврат к списку

Лента новостей

15:07 В России Минздрав разработал рекомендации по ревакцинации от COVID-19

14:21 Город (Москва и область) Более 100 кафе и ресторанов присоединились к эксперименту по созданию зон, свободных от COVID-19

13:41 Город (Москва и область) В Москве открыли еще 5 КТ-центров для диагностики COVID-19

13:25 Другое Футбольные клубы Москвы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину

12:33 Происшествия Два автобуса с детьми столкнулись на Кубани

Актуальные материалы

09:39 Город (Москва и область) В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19

10:18 Город (Москва и область) Собянин отменил с 21 июня режим нерабочих дней в Москве

13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов

08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня

08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня

11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru