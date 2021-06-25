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Город (Москва и область)     25.06.2021 13:24

В Москве открыли станцию МЦД-2 Щукинская

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Теги:  МЦД  МЦД-2  строительство  Щукинская 

25 июня. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию МЦД-2 Щукинская, которая станет частью нового ТПУ.

Станция Щукинская расположена между станциями Стрешнево и Тушинская. По словам Собянина, она объединит два района: Покровское-Стрешнево и Щукинский. Ежедневно станцией будут пользоваться около 70 тысяч пассажиров.

Станция Щукинская станет частью транспортно-пересадочного узла, в который войдет также одноименная станция метрополитена. Также ТПУ объединит трамвайные и автобусные маршруты.

Новая станция улучшит транспортное обслуживание около 170 тысяч человек. В зоне пешей доступности от новой станции проживает 49 тысяч человек.

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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-2  строительство  Щукинская 

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