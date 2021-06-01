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Город (Москва и область)     01.06.2021 14:08

В Москве открылись 77 площадок для продажи клубники

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Теги:  торговля  клубника  открытие 

1 июня. Mossovetinfo.ru — В Москве открылись 77 площадок для продажи клубники, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

В Москве будет продаваться клубника из разных регионов России. По мере созревания клубники и увеличения поставок, в столице планируется открывать новые площадки по продаже клубники. В общей сложности их будет открыто 174.

Немерюк отметил, что ценовую политику на площадках определяют сами предприниматели.

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Карта места

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Теги: 
торговля  клубника  открытие 

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