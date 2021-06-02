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Город (Москва и область)     02.06.2021 11:48

В Москве отремонтируют пять набережных

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Теги:  набережные  ремонт 

2 июня. Mossovetinfo.ru — До середины ноября в Москве проведут ремонт пяти набережных, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Уже начались работы по ремонту Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко. В ближайшее время начнут ремонтировать Лужнецкую набережную. Также в планах на 2021 год Пречистенская и Кремлевская набережные.

В ходе ремонта будут обновлены швы гранитной облицовки набережных. По словам Бирюкова, такой ремонт необходимо производить раз в пять лет.

Заммэра отметил, что для горожан ремонт проходит практически незаметно, так он не требует перекрытий движения. Строительные леса устанавливаются со стороны воды и передвигаются по мере необходимости.

Ранее Бирюков заявил, что до конца лета в Москве отремонтируют пять мостов.

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Теги: 
набережные  ремонт 

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