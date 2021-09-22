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Город (Москва и область)     22.09.2021 11:02

В Москве перепроверят результаты дистанционного электронного голосования

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Теги:  выборы  Алексей Венедиктов  Венедиктов  Госдума  выборы в Госдуму  выборы в Госдуму-2021  ДЭГ  онлайн-голосование  электронное голосование 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве переправят результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов на заседании штаба, посвященного итогам выборов.

Техническая группа общественного штаба пересчитает все голоса к 27 сентября. Все данные будут выложены в открытый доступ.

Выборы прошли с 17 по 19 сентября. В Москве можно было голосовать как на избирательных участках, так и с помощью ДЭГ. Явка на онлайн-голосование на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5 процента. Всего был выдан 1 миллион 943 тысячи 590 бюллетеней.

Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

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Карта места

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Теги: 
выборы  Алексей Венедиктов  Венедиктов  Госдума  выборы в Госдуму  выборы в Госдуму-2021  ДЭГ  онлайн-голосование  электронное голосование 

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