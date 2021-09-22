22 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве переправят результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов на заседании штаба, посвященного итогам выборов.Техническая группа общественного штаба пересчитает все голоса к 27 сентября. Все данные будут выложены в открытый доступ.Выборы прошли с 17 по 19 сентября. В Москве можно было голосовать как на избирательных участках, так и с помощью ДЭГ. Явка на онлайн-голосование на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5 процента. Всего был выдан 1 миллион 943 тысячи 590 бюллетеней.