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Город (Москва и область)     08.11.2021 10:48

В Москве после завершения нерабочих дней действуют некоторые ограничения

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

8 ноября. Mossovetinfo.ru - В Москве после завершения нерабочих дней действуют некоторые ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

В Москве нарабочие дни длились с 28 октября по 7 ноября.  О том, какие ограничения действовали в Москве в эти дни, читайте здесь. Некоторые ограничения введены после завершения нерабочих дней, с 8 ноября.

C 25 октября работотадетали обязаны перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников, а москвичи старше 60 лет должны соблюдать домашний режим. Эти ограничения не распространяются на тех, кто сделал прививку или переболел коронавирусом.



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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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