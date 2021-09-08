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Город (Москва и область)     09.09.2021 11:33

В Москве построят вокзал для поездов высокоскоростной магистрали из Петербурга

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Теги:  строительство  ВСМ Москва - Санкт-Петербург  вокзал 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен вокзал для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, рассказал в интервью «Комсомольской правде» мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый вокзал появится на базе станции Каланчевская, которая сейчас реконструируется в рамках реализации проекта Московских центральных диаметров.

«Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ», - заявил мэр Москвы.

Ранее стало известно, что строящаяся станция на месте станции Каланчевская может получить название Площадь трех вокзалов.

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Карта места

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Теги: 
строительство  ВСМ Москва - Санкт-Петербург  вокзал 

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