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Город (Москва и область)     01.06.2021 09:26

В Москве появилась вакцина от коронавируса «КовиВак»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцины  КовиВак 

31 мая. Mossovetinfo.ru — В Москве появилась третья вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная Центром Чумакова, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

В Москву поступило 3 тысячи доз препарата, в ближайшее время вакцинация им начнется в нескольких центрах вакцинации Депздрава.

Ранее для вакцинации от коронавируса в Москве использовали вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Вакцина от коронавируса «КовиВак», разработана в центре имени Чумакова. Это третья российская вакцина от коронавируса после вакцины «Спутник V» разработанной в НИЦ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор».

Вакцина была зарегистрирована Минздравом 20 февраля. В середине марта было объявлено, что вакцина выходит в гражданский оборот. При этом, в начале апреля глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный заявил, что в Москве пока не планируют использовать для вакцинации «КовиВак». При этом, Безымянный допустил, что в дальнейшем препарат может быть использован в Москве.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцины  КовиВак 

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