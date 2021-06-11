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Город (Москва и область)     11.06.2021 19:51

В Москве появились еще 35 зон с ограничением скорости для электросамокатов

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Теги:  самокаты  электросамокаты  ограничения скорости 

11 июня. Mossovetinfo.ru — С 10 июня в Москве появились еще 35 зон, в которых искусственно ограничена скорость арендных электросамокатов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании Whoosh, занимающейся прокатом электросамокатов.

Зоны с ограничением скорости для электросамокатов появились на Арбате, возле станции метро «Выставочная», на аллее возле станции метро «Китай-город», а также в парках и скверах с большим количеством гуляющих.

Это уже второй раунд введения «медленных» зон для арендных электросамокатов, который компания Whoosh проводит совместно с департаментом транспорта Москвы. Ранее подобные зоны были введены в Праке Горького, в парке «Сокольники» и на ВДНХ.

Скорость прокатных электросамокатов в «медленных» зонах искусственно ограничивается до 10-15 километров в час.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что столичные власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах.

В четверг, 10 июня, в Нескучном саду в центре Москвы, неизвестный мужчина на электросамокате наехал на 56-летнюю женщину. В результате наезда она получила закрытый перелом лучевой кости со смещением отломков и была госпитализирована.

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Теги: 
самокаты  электросамокаты  ограничения скорости 

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