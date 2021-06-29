 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Город (Москва и область)     29.06.2021 12:36

В Москве продлили программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Правительство Москвы  малый бизнес  кредиты 

29 июня. Mossovetinfo.ru - Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса в Москве продлена до конца 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Программа была продлена по просьбам бизнес-сообщества Москвы.

В рамках программы предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в приоритетных отраслях, могут получить льготные кредиты с максимальной ставкой для заемщика в 7%. При этом, банки могут получить компенсацию недополученных доходов до 8%.

Максимальный размер кредита составляет 100 миллионов рублей, кредиты могут быть выданы на пополнение оборотных средств, либо на инвестиционные проекты.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Правительство Москвы  малый бизнес  кредиты 

Возврат к списку

Лента новостей

13:16 Город (Москва и область) Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита

12:36 Город (Москва и область) В Москве продлили программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

12:18 Город (Москва и область) В Москве на аппаратах ИВЛ находится 680 пациентов с COVID-19

11:33 В России В России зафиксировано максимальное число смертей за сутки за все время пандемии

11:03 Город (Москва и область) Эксперты предупредили о схеме подделки QR-кодов

Актуальные материалы

18:24 В России Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

13:40 Город (Москва и область) Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве остается «крайне тяжелой»

11:16 В России В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

08:21 Город (Москва и область) Кафе и рестораны в Москве с 28 июня можно посетить только при наличии QR-кода

13:20 Власть Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми

14:29 В России Миронов, Прилепин и Семигин пойдут в Госдуму во главе списка «Справедливой России»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru