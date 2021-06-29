В Москве продлили программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

29 июня. Mossovetinfo.ru - Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса в Москве продлена до конца 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.



Программа была продлена по просьбам бизнес-сообщества Москвы.



В рамках программы предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в приоритетных отраслях, могут получить льготные кредиты с максимальной ставкой для заемщика в 7%. При этом, банки могут получить компенсацию недополученных доходов до 8%.



Максимальный размер кредита составляет 100 миллионов рублей, кредиты могут быть выданы на пополнение оборотных средств, либо на инвестиционные проекты.



