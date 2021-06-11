 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     11.06.2021 11:31

В Москве продолжается рост числа новых случаев коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

11 июня. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 853 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это максимальный показатель новых случаев заболевания с 13 января, когда в Москве за сутки выявили 5 893 случая заболевания.

Также за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечился 3 061 человек, скончались в результате заболевания 60 человек.

В целом по России за сутки выявлено 12 505 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 10 188 человек, скончались 396 человек.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

17:22 Город (Москва и область) Собянин: ситуация с коронавирусом тяжелая многие москвичи — в реанимации на ИВЛ

17:13 Другое Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за коронавируса

16:53 Власть Путин подписал закон о бесплатном подключении к газу

16:36 Город (Москва и область) Власти Москвы обсудят с рестораторами создание антиковидных зон

15:52 Власть Семьи с детьми получат скидки на поездки в поездах дальнего следования

Актуальные материалы

19:24 Город (Москва и область) Ремонт дороги на Тверской перенесен, улицу перекрывать не будут

08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы

07:16 Город (Москва и область) Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова

07:08 Город (Москва и область) Трансформация городов станет одной из главных тем Московского урбанистического форума

09:14 Город (Москва и область) Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро

07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru