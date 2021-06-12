12 июня. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с коронавирусом. Как сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сейчасдля приема больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено 78%.Дополнительные койки развернуты в работающих временных госпиталях и редерах, в отдельных корпусах больниц имени Е.О. Мухина и С.И. Спасокукоцкого и в одной из больниц РЖД.Кроме того, со вторника в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ №15 им. О.М. Филатова, что позволитЕще 5 поликлиник в ближайшие дни перепрофилируются для диагностики коронавирусной инфекции. Таким образом, число КТ-центров достигнет 30.Мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня принял решение сделать днидля того, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Также в Москве вводят