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Город (Москва и область)     12.06.2021 19:37

В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19

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Теги:  Москва  коронавирус  COVID-19  заболеваемость  пик  койки  госпитали 

12 июня. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с коронавирусом. Как сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сейчас развернуто порядка 14 тысяч коек для приема больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено 78%.

Дополнительные койки развернуты в работающих временных госпиталях и редерах, в отдельных корпусах больниц имени Е.О. Мухина и С.И. Спасокукоцкого и в одной из больниц РЖД.
Кроме того, со вторника в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ №15 им. О.М. Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2 тысячи коек.

Еще 5 поликлиник в ближайшие дни перепрофилируются для диагностики коронавирусной инфекции. Таким образом, число КТ-центров достигнет 30.

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня принял решение сделать дни с 15 по 19 июня нерабочими для того, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Также в Москве вводят новые ограничения по борьбе с коронавирусом.

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Карта места

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Теги: 
Москва  коронавирус  COVID-19  заболеваемость  пик  койки  госпитали 

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