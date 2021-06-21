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Город (Москва и область)     21.06.2021 10:35

В Москве проведут клинические испытания вакцины «Спутник V» для подростков

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  подростки  испытания 

21 июня. Mossovetinfo.ru – В начале июля в Москве стартуют испытания вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет, в настоящее время проводится набор добровольцев. Сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы – по уже отработанной технологии. 1 и 2 фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. 3 фаза - в детских поликлиниках города Москвы», - рассказала заммэра.

По словам Раковой, в испытаниях примут участие 350 человек - 100 человек в рамках первых двух фаз испытаний и еще 250 человек в рамках третьей фазы.

По итогам испытаний будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации.

Все подростки, отобранные для участия в испытаниях, пройдут тщательное медицинское обследование после введения первого и второго компонента вакцины, подростки будут находится в стационаре под наблюдением врачей. Они будут находится в изолированных боксах в течение 48 часов после получения каждого компонента вакцины, а затем будут регулярно наблюдаться в больнице и сдавать анализы.

Также будут использованы методики, испытанные во время испытаний вакцины для взрослых: участники испытаний будут вести дневники самонаблюдения в мобильной приложении, а врачи будут контролировать их состояние по телефону.

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  подростки  испытания 

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