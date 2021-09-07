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Город (Москва и область)     07.09.2021 10:56

В Москве расширят функционал камер, выявляющих нарушения ПДД

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Теги:  видеонаблюдение  ЦОДД  тендер  нарушения ПДД 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил тендер на аренду 500 стационарных дорожных камер для нужд ГИБДД, сообщает «Коммерсантъ».

Победитель тендера, на который выделено 3,27 миллиарда рублей, должен будет установить 500 комплексов «оборудования для фиксации нарушений ПДД» и должен будет обеспечивать их работу в течение 5 лет.

При этом, власти Москвы намерены значительно расширить функционал новых комплексов видеонаблюдения. Помимо тех нарушений, которые фиксируют имеющиеся комплексы видеофиксации (превышение скорости, выезд на встречную полосу, выезд на обочину, стоянка в запрещенном месте), новые камеры должны будут фиксировать и другие нарушения.

Планируется, что камеры будут выявлять отсутствие шлемов у мотоциклистов, движение мотоциклистов между рядами, фиксировать поворот или разворот не из крайнего ряда, нарушения правил перевозки грузов, правил буксировки, выявлять автомбили, не имеющие техосмотра и ОСАГО.

Также новые камеры должны будут фиксировать нарушение правил парковки, когда согласно дорожному знаку, автомобиль должен быть припаркован параллельно тротуару, а водитель паркуется под углом.

Ранее российских водителей предупредили о новом штрафе за нарушение ПДД, который могут выписывать автоматически.

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Карта места

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Теги: 
видеонаблюдение  ЦОДД  тендер  нарушения ПДД 

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