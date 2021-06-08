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Город (Москва и область)     08.06.2021 09:56

В Москве резко вырос спрос на аренду жилья

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Теги:  жилье  аренда жилья  спрос 

8 июня. Mossovetinfo.ru — В апреле 2021 года спрос на съемное жилье в Москве вырос в четыре раза по сравнению с апрелем 2020 года, в мае спрос был втрое выше, чем годом ранее, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные агентства «МИЭЛЬ».

При этом отмечается, что весной 2021 года предложение на рынке аренды жилья было на 20% ниже, чем годом ранее, так как в 2020 году из-за оттока арендаторов на рынке появилось много свободного жилья.

По данным агентства, в основном арендаторов интересуют однокомнатные квартиры стоимостью до 30 тысяч рублей. Однако непосредственно на рынке аренды наибольшей популярностью пользуются одно- и двухкомнатные квартиры с современным ремонтом, которые расположены недалеко от станций метро и стоят до 40 тысяч рублей в месяц.

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Теги: 
жилье  аренда жилья  спрос 

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