15 октября. Mossovetinfo.ru — С 18 октября в Москве откроют 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус, сооб...

15 октября. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлен 6 631 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ...

15 октября. Mossovetinfo.ru — Сервис Face Pay для оплаты проезда с 15 октября начал работать на всех станциях московского ...