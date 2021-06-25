 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Город (Москва и область)     25.06.2021 09:15

В Москве с 25 июня можно получить QR-код для посещения кафе и ресторанов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  QR-код  кафе  рестораны  общепит 

25 июня. Mossovetinfo.ru - С пятницы, 25 июня, в Москве можно получить QR-код для посещения кафе и ресторанов.

Ранее сообщалось, что в Москве с 28 июня кафе и рестораны смогут посещать только люди, имеющие защиту от коронавируса. Пускать в заведения общественного питания будут людей с прививкой от коронавируса, переболевших в течение последних шести месяцев и имеющих на руках отрицательный результат ПЦР-теста. При входе в заведение нужно будет показать специальные QR-код, по которому можно будет проверить всю необходимую информацию.

При этом, летние кафе и открытые веранды можно будет посетить без QR-кода до 12 июля.

О том, как будут работать QR-коды для посещения кафе и ресторанов и где их можно получить можно узнать здесь.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
QR-код  кафе  рестораны  общепит 

Возврат к списку

Лента новостей

09:46 Происшествия Сбой в движении поездов произошел на салатовой ветке метро утром 25 июня

09:39 Город (Москва и область) В Москве открыли 19 новых центров вакцинации от коронавируса

09:15 Город (Москва и область) В Москве с 25 июня можно получить QR-код для посещения кафе и ресторанов

18:17 Общество Синоптики прогнозируют дожди в Москве в завершение жары

17:17 Другое УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

Актуальные материалы

16:18 Мнения Эпидемиолог Минздрава рекомендовал вакцинировать детей от COVID-19

14:16 В России С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан

11:49 Город (Москва и область) В Москве третьи сутки подряд фиксируется максимальное число смертей от COVID-19

10:58 Общество Более половины россиян поддерживает ограничение скорости в городах до 30 км/ч - опрос

10:41 Город (Москва и область) Оперштаб рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса

09:39 Город (Москва и область) В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru