В Москве с начала 2021 года уменьшилось число убийств, но увеличились число изнасилований

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Прокуратура Москвы в своем telegram-канале опубликовала данные о преступности в Москве за первые 8 месяцев 2021 года.



Всего с января по август 2021 года в Москве совершено 95 905 преступлений, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.



По числу совершенных преступлений лидирует Центральный административный округ - там было зафиксировано 13 760 преступлений. Меньше всего преступлений совершено в Зеленограде - 2 283.



Однако в процентном отношении наибольший рост преступности отмечен в Северо-Западном административном округе - за 8 месяцев текущего года там было зафиксировано на 15,1% больше преступлений, чем за аналогичный период 2020 года. За этот же период наибольшее снижение преступности отмечено в Южном административном округе - падение количества преступлений составило 9%.



В указанный период в Москве было совершено 115 убийств (-21,2%), 90 изнасилований (+32,4%), 386 (-16,5%) случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 231 (-26,9%) разбой, 1 198 (- 26,3%) грабежей, 27 093 (-7,5%) мошенничества, 40 401 (+4,6%) кража.



Отдельно отмечается рост преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 8 месяцев было зафиксировано 38 169 таких преступлений, что на 12,1% больше, чем годом ранее.