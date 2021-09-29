В Москве справки о болезни ребенка стали доступны в электронной медкарте

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Пользователям электронной медкарты в Москве стали доступны в цифровом виде справки о временной нетрудоспособности ребенка по форме 095/у, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Таким образом, теперь родители смогут быстро отправить справки в электронном виде или распечатать их для предоставления в спортивные секции, школы или детские сады. Ранее справки в цифровом виде были доступны только врачам и медработникам.



Справки можно найти в новом разделе электронной медкарты «Мои справки». Сообщается, что туда уже занесены справки, которые выданы поликлиниками с конца 2020 года. Все новые справки также будут заноситься в этот раздел.