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Город (Москва и область)     29.09.2021 09:38

В Москве справки о болезни ребенка стали доступны в электронной медкарте

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Теги:  электронная медкарта  справки  здравоохранение 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Пользователям электронной медкарты в Москве стали доступны в цифровом виде справки о временной нетрудоспособности ребенка по форме 095/у, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Таким образом, теперь родители смогут быстро отправить справки в электронном виде или распечатать их для предоставления в спортивные секции, школы или детские сады. Ранее справки в цифровом виде были доступны только врачам и медработникам.

Справки можно найти в новом разделе электронной медкарты «Мои справки». Сообщается, что туда уже занесены справки, которые выданы поликлиниками с конца 2020 года. Все новые справки также будут заноситься в этот раздел.

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Теги: 
электронная медкарта  справки  здравоохранение 

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