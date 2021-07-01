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Город (Москва и область)     01.07.2021 09:10

В Москве стал доступен сервис для подачи сведений о вакцинации работников

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Теги:  вакцинация  бизнес  сервисы 

1 июля. Mossovetinfo.ru - Специальный сервис, позволяющий работодателям подать сведения о вакцинированных работниках, начал работать на портале mos.ru.

Сведения о работниках, прошедших вакцинацию от коронавируса, можно подать в форме таблицы Excel. В список должны быть внесены сотрудники, которые получили хотя бы один компонент любой признанной в России вакцины.

16 июня в Москве была введена обязательная вакцинация от коронавируса граждан, работающих в сфере услуг. В тот же день обязательная вакцинация некоторых категорий граждан была введена в Московской области.

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Теги: 
вакцинация  бизнес  сервисы 

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