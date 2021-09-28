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Город (Москва и область)     28.09.2021 09:59

В Москве тестируют камеры для наказания владельцев шумных машин и мотоциклов

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Теги:  видеонаблюдение  шум  камеры  тестирование 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал тестировать камеры с микрофонами, которые измеряют шум проезжающего транспорта, сообщает «Коммерсантъ».

Новые камеры оборудованы четырьмя микрофонами, снимают фото и видео, а для работы в ночное время оборудованы ИК-датчиками. Они смогут выявлять автомобили и мотоциклы превышающие уровень шума в ночное время.

Фиксация подобными комплексами будет производится в нескольких точках, в связи с чем штрафное постановление будет включать панорамную фотографию с траекторией проезда машины или мотоцикла и информацией об уровне шума, произведенного в 5-7 точках маршрута. Также к постановлению будет прикладываться видеоролик и схема звуковых колебаний, показывающая превышение уровня допустимого шума.

Новым камерам еще предстоит пройти сертификацию в Росстандарте. Также должна быть утверждена методика измерения уровня шума.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Ожидается, что Мосгордума рассмотрит их уже на своем первом осеннем заседании 29 сентября. Если московские депутаты их утвердят, поправки будут направлены в Госдуму РФ. Только после утверждения на уровне Госдумы, возможно внесение изменений в КоАП Москвы и столичный закон «О соблюдении покоя граждан и тишины».

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Теги: 
видеонаблюдение  шум  камеры  тестирование 

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