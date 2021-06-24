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Город (Москва и область)     24.06.2021 11:49

В Москве третьи сутки подряд фиксируется максимальное число смертей от COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

24 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 8 598 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

За сутки от коронавируса скончались 92 человека. Это новый максимум суточной смертности за все время пандемии. Днем ранее за сутки было зафиксировано 88 случаев смерти от коронавируса. Максимальные значения смертности от коронавируса обновляются в Москве третий день подряд.

Также за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 4 057 человек из числа заболевших ранее. Госпитализировано 1 872 человека. На аппаратах ИВЛ находится 638 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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