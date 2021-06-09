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Город (Москва и область)     09.06.2021 14:04

В Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима

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Теги:  Главконтроль  коронавирус  COVID-19  ограничения  масочно-перчаточный режим  контроль 

9 июня. Mossovetinfo.ru — В Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных местах, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

По словам Данчикова, эпидемиологическая ситуация в Москве ухудшается, отмечается рост числа заболевших коронавирусом.

«В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах», - сообщил руководитель Главконтроля.

Контроль усилят в общественном транспорте, в торговых центрах и в других общественных местах.

Данчиков также отметил, что соблюдение действующих коронавирусных ограничений позволит не вводить в Москве дополнительные ограничительные меры.

Ранее оперативный штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Москве было выявлено 4 124 новых случая заражения коронавирусом. Это максимальное число новых случаев заболевания с 15 января. Кроме того, в целом по России за сутки было выявлено максимальное число новых случаев заболевания с 6 марта.

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Теги: 
Главконтроль  коронавирус  COVID-19  ограничения  масочно-перчаточный режим  контроль 

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