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Город (Москва и область)     12.10.2021 17:49

В Москве увеличат минимальный размер пенсии

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Теги:  пенсии  индексация 

12 октября. Mossovetinfo.ru — В Москве увеличат минимальный размер пенсий до 21 193 рублей в месяц, сообщает пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

В сообщении отмечается, что за счет городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем предусмотрено федеральным законодательством.

Всего в Москве городскую доплату к пенсии получают 2,1 миллиона человек. В последний раз пенсии в Москве индексировали в январе текущего года, тогда размер минимальной пенсии вырос с 19 500 до 20 222 рублей.

Кроме того, согласно проекту бюджета Москвы на 2022 год, в следующем году на 4,8% будут проиндексированы социальные пособия, а также зарплаты бюджетников.

Ранее сообщалось, что Президиум правительства Москвы утвердил проект столичного бюджета на 2022 год.

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Теги: 
пенсии  индексация 

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