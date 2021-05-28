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Город (Москва и область)     28.05.2021 18:31

В Москве увеличили возраст молодых семей, получающих выплату при рождении ребенка

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Теги:  Правительство Москвы  Сергей Собянин  пособия  семьи 

28 мая. Mossovetinfo.ru — Власти Москвы распространили право получения дополнительного единовременного пособия по рождению ребенка на семьи, в которых родители не старше 36 лет, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на портале mos.ru.

Ранее право на получение такого пособия имели семьи, в которых оба родителя были не старше 30 лет. Теперь такое право получили родители в возрасте от 30 до 36 лет. Также право на пособие имеет единственный родитель, если ему от 30 до 36 лет.

Выплату смогут получить семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2021 года. Размер выплаты составляет 90 145 рублей на первого ребенка, 126 203 рубля на второго ребенка и 180 290 рублей на третьего и всех последующих детей.

Право на получение дополнительного единовременного пособия имеют семьи, в которых средний доход на человека ниже прожиточного минимума. Подать заявление на получение пособия необходимо в течение года с момента рождения ребенка. При этом для семей до 30 лет дополнительное единовременное пособие не зависит от факта малообеспеченности. Пособие может получить любая семья, где оба родителя моложе 30 лет.

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Теги: 
Правительство Москвы  Сергей Собянин  пособия  семьи 

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