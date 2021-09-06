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Город (Москва и область)     06.09.2021 10:59

В Москве возникли сложности с продлением сертификата вакцинированных

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  ревакцинация  сертификаты  продление 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – У москвичей возникли проблемы с продлением электронных сертификатов вакцинации от коронавируса после повторной прививки, сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что после ревакцинации срок действия электронного сертификата на продлевается автоматически. При этом, у жителей других городов такой проблемы нет.

Информацию о том, что срок действия сертификата не продлевается в Москве автоматически, изданию подтвердили в техподдержке Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС).

При этом, там отметили, что возможно в ближайшее время условия продления сертификатов пересмотрят.

Как сообщили изданию в мэрии, сертификат после вакцинации выдается сразу на год, поэтому никакой проблемы нет. Однако из-за того, что сертификаты о вакцинации не продлеваются автоматически, ряд москвичей столкнулся тем, что не может получить от работодателей бонусы, если по сертификату следует, что прививка сделана более полугода назад.

Кроме того, для въезда в некоторые страны необходимо, чтобы в сертификате было указано, что прививка от коронавируса была сделана менее полугода назад.

Ревакцинация от коронавируса стартовала в Москве 1 июля.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  ревакцинация  сертификаты  продление 

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