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Город (Москва и область)     26.11.2021 08:25

В Москве возобновляются все уличные фестивали

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Теги:  Москва  фестивали  возобновление  формат 

26 ноября, Mossovetinfo.ru - Московские власти приняли решение возобновить в зимний период уличные фестивали в режиме торговли, инсталляций. Будут работать новогодние ярмарки и катки.

«Мы уже приняли решение: все фестивали будем проводить. Проводить в режиме торговли, инсталляций. Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация. Но в целом, все равно будем фестивали проводить», - сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

По словам мэра, полноценно фестивали вернутся в Москву, когда закончится пандемия.
На фестивале «Путешествие в Рождество», по словам Собянина, «будут работать катки, будут работать шале, новогодняя торговля».

Последний новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» работал с 13 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. В ноябре 2020 года власти Москвы приняли решение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой запретить проведение массовых новогодних и рождественских мероприятий. Также были отменены традиционные новогодние елки.

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Теги: 
Москва  фестивали  возобновление  формат 

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