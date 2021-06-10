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Город (Москва и область)     10.06.2021 11:30

В Москве впервые с середины января выявлено более 5000 новых случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

10 июня. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 245 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Более 5 тысяч случаев заболевания за сутки в Москве в последний раз фиксировалось 14 января, когда за сутки было выявлено 5 534 случая заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки в Москве госпитализированы 1415 человек. Скончались 63 пациента.

Днем ранее в Москве было выявлено 4 124 случая заболевания коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась. Руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков объявил, что в общественных местах Москвы будет усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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