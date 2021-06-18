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Город (Москва и область)
18.06.2021, 12:06
Оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу по Москве
18 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве госпитализировано с коронавирусом 1 764 человека, сообщает опера...
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Город (Москва и область)
18.06.2021, 11:22
В Москве впервые выявлено более 9000 новых случаев коронавируса
18 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 9 056 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает в ...
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Город (Москва и область)
18.06.2021, 10:48
Собянин продлил дополнительные ограничения в Москве до 29 июня
18 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные коронавирусные ограничения до 29 июня, соответ...