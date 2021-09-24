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Город (Москва и область)     26.09.2021 14:29

В Москве второй день подряд суточный прирост заразившихся коронавирусом превысил трехтысячный порог

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Теги:  COVID-19  covid-19  коронавирус  Москва  штаб 

26 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве второй день подряд фиксируют более трех тысяч заразившихся коронавирусом за сутки - зафиксированы 3 211 случаев заражения. Об этом сообщает оперативный штаб.

К аппаратам ИВЛ в больницах подключены 342 пациента. В Москве за сутки скончались 59 человек с Covid-19 и диагностированной пневмонией

В Петербурге — 1 907 заразившихся, в Московской области — 1 106.

Согласно официальным данным, в последнюю неделю наблюдается подъем заболеваемости в России, отмечается. Это объясняют совокупностью факторов: окончанием отпусков, началом учебного года, наступлением осеннего сезона.

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Теги: 
COVID-19  covid-19  коронавирус  Москва  штаб 

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