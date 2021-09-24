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Город (Москва и область)
26.09.2021, 14:29
В Москве второй день подряд суточный прирост заразившихся коронавирусом превысил трехтысячный порог
26 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве второй день подряд фиксируют более трех тысяч заразившихся коронавирусом за с...
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Город (Москва и область)
25.09.2021, 16:50
Москвичам предложили выбрать название для новой станции МЦД в ЦАО
25 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 140 тысяч москвичей уже приняли участие в голосовании на портале «Активный гражда...
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Город (Москва и область)
24.09.2021, 14:41
В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для больных с COVID-19 и пневмонией
24 сентября. Mossovetinfo.ru – До конца сентября в медицинских учреждения Московской области будет дополнительно ра...