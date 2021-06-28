В Москве выпало до 70% месячной нормы осадков

28 июня. Mossovetinfo.ru - В результате интенсивных дождей в Москве выпало до 70% месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.



Сообщается, что наибольшее количество осадков было зафиксировано на юго-западе, в Центральном административном округе, а также на севере и северо-западе Москвы.



На ряде улиц произошли подтопления, которые устраняют сотрудники ГУП «Мосводосток». Кроме того, из-за сильного дождя произошел сбой движения поездов на двух линиях метро.



В тоже время все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, аварийных отключений не зафиксировано.